  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başından vurulan gencin durumu kritik
Yerel

Başından vurulan gencin durumu kritik

Gaziantep'te başından vurulmuş halde bulunan gencin durumunun kritik olduğu, olaya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:28:00 -
Başından vurulan gencin durumu kritik

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan sanayi sitesinde kafasından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halıd (20) isimli yabancı uyruklu genç ilçedeki özel bir hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken Muhammed Al Halıd’in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermeni askerleri Türk SİHA'larından korunmak için türlü yolları deniyor...
2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'
Gündem

2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'

2006'da terör örgütü PKK'ya katılan Rojda Barut isimli terörist, örgütten kaçtıktan sonra evlendi ve çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye m..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay