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Sağlık Başındaki 'Türk' ibaresi artık kalkmalı! TTB Turkovac'ı hedef aldı
Sağlık

Başındaki 'Türk' ibaresi artık kalkmalı! TTB Turkovac'ı hedef aldı

Sinovac ve BioNTech'i gözü kapalı destekleyen Türk Tabipler Birliği (TTB), yerli aşımız Turkovac'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:57:00 - 2021-12-23 00:05:27
Başındaki 'Türk' ibaresi artık kalkmalı! TTB Turkovac'ı hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı her açıklama ile başındaki "Türk" ibaresinin kaldırılmasının ne kadar elzem olduğunu ispatlayan TTB, bu sefer de yerli aşımız Turkovac'ı hedef aldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), koronavürisekarşı geliştirilen yerli ve inaktif aşı Turkovac için “Acil Kullanım Onayı” verdi.

Provokatif söylemler kullanarak aşılanma sürecini eleştirdiler!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Pandemi Çalışma Grubu, onay verilen Turkovac aşısını kötüledi.

TTB'nin açıklamasında, aşılanma süreci provokatif söylemlerle hedef alındı:

“Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde yapılan aşı çalışmalarına dair verdiği bilgiler başlangıçta umut verici olsa da söz verilen tarihlerde beklenen gelişmelerin olmaması, birçok insanın aşıyı beklerken hastalanıp ölmesine neden olmuştur."

BioNTech ve Sinovac'ı gözü kapalı destekleyen TTB, Turkovac'ı, şu gerekçe ile hedef aldı:

"Aşı çalışmalarının yoğun emek gerektiren bir süreç olduğunu biliyor ve sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Başta inaktive virüs aşısı (Turkovac) olmak üzere halen ülkemizde sürdürülen aşı araştırmalarının devam eden ya da tamamlanan aşamaları hakkında yeterli bilimsel bilgi ve veri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmamıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın Turkovac için Acil Kullanım Onayı verildiğinin açıklaması, bilimsel çekincelere yol açacak niteliktedir.”

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