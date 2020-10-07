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Aktüel Başına tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı
Aktüel

Başına tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:50:35 -
Başına tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da inşaatta çalışan bir işçi başına tuğla düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde yapımı süren inşaatın ikinci katından, yabancı uyruklu bir işçinin başına tuğla düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

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