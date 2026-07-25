Basın ve Gazeteciler Bayramı (Gazetecinin İfade Özgürlüğü Yönünden Bir Hukuki Değerlendirme)

işte o yazı;

Bu alanda faaliyet gösteren basın yayın meslek mensuplarının faaliyetleri çerçevesinde ve olası bir hukuki bir durumda hangi savunma argümanına sahip olduklarına dair değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme, önemli ölçüde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik güncel kriterlerine dayanmaktadır.

Bu çalışmada radyo-televizyon, gazete-dergi, internet-sosyal medya gibi kitle iletişim araçları yoluyla faaliyet gösteren basın yayın mesleğinin mensubu olarak muhabir, gazeteci, yazar, yönetici gibi sıfatları olan kişilerin, meslekleri icabı olarak söz veya davranışlarının ifade ile bunun en özel ve önemli hali olan basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Hukukçu meslektaşların ve basın yayın mensubunun mesleki faaliyetlerine bu yönünden katkı vermek üzere, genel mahiyette ve mevzuat ile yüksek mahkemelerin yerleşik uygulamaları çerçevesinde gerektiğinde olası somut bir olaya uyarlanabilecek şekilde uygulamaya katkı olarak örnek şablon oluşturulmuştur. Kitap, makale, konferans, sunum gibi çalışmalarımızdan uyarladığımız iş bu yazıdaki açıklamalar, somut olaylara uyarlandığında, hukukun gereğinin yerine getirilmesinde yararlı olabileceği değerlendirilmiştir.

Konuya yazımız, Basın ve Gazeteciler Bayramı münasebetiyle güncel hali “ https://www.hukukihaber.net/basin-ve-gazeteciler-bayrami-ifade-ozgurlugu-yonunden-bir-hukuki-degerlendirme “ linkinde yer almaktadır. Hukuki uygulamalarda yararlı olması umuduyla.

Cumhuriyet Savcısı Asım EKREN

Yararlanılan veya Ayrıntılı Bilgi Kaynakları:

1- EKREN Asım, İnternet, Gazete, Televizyondaki Hukuka Aykırı Yayınlara Karşı Başvuru Usul ve esasları, Adalet Yayınevi,

2-EKREN Asım, Basılı, Görsel, İşitsel ve Sosyal Medyada Düzeltme ve Cevap, Seçkin Yayınevi,

3-EKREN Asım, Haberlere Karşı Yasal Haklar, Aristo Yayınevi,

4-EKREN Asım-EKREN Özer Alişan, Türkiye’de İnternet Sosyal Medya Hukuku, Filiz Kitabevi,

5-EKREN Asım, Çok Yazarlı, Avukatın Öz-El Kitabı) Ceza Davaları Rehberi Platon Hukuk Yayınları,

6-EKREN Asım, Spor Basın Yayın İnternet Talep-Karar-Yazışma Örnekleri, Filiz Kitabevi,

7-EKREN Asım, Yalan Haber Dezenformasyon-Sansür Yasası ile İfade-Basın Özgürlüğü Uygulamaları, Filiz Kitabevi,

8-KAYA Mehmet Bedii, İnternet Hukuku, Onikilevha Yayınları,

9-KENT Bülent, Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi, Adalet Yayınevi,

10-KENT Bülent-KULULAR Merve Ayşegül, Sosyal Medya Hukuku ve Yalan Haber, Adalet Yayınevi,

11-KENT Bülent-SÖYLER Yasin-KULULAR Ayşegül Merve, İnternet Hukukunda Dezenformasyonla Mücadele, Onikilevha Yayınları,

12- ÖZKEPİR Ramazan-KOCAMAN Zeki-KART Hilmi, Sosyal Medya ve Bası Hukuku, Seçkin Yayınevi,

13- https://www.hukukihaber.net/basin-ve-gazeteciler-bayrami-ifade-ozgurlugu-yonunden-bir-hukuki-degerlendirme