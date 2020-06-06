Basın özgürlüğü havada kaldı! Mansur Yavaş'tan Akit yazarına dava

Türkiye'deki sözde gazetecilerin devlet sırlarını ifşa etme, Cumhurbaşkanı'na hakaret vb. gibi suçlardan dolayı yargılanması üzerine basın özgürlüğü naraları atan CHP, yine söylediklerinin tersini yaparak şaşırtmadı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köşe yazısından dolayı Yeni Akit yazarı Zekeriya Say'a tazminat davası açtı.

"Mansur Yavaş, soyadının aksine bayağı "Hızlı"ymış"

Basın özgürlüğünü hiçe saçan Yavaş, 2 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "Kardeşin hastanelerde rehinken, nerelerdeydin?" başlıklı yazısından dolayı Say'a 20.000 TL'lik tazminat davası açtı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Zekeriya Say, "Mansur Yavaş, soyadının aksine bayağı "Hızlı"ymış. Ankara'da tüm projeleri durdurduğundan mıdır nedir, fırsattan istifade; 2 Nisan'da yayımlanan yazıma 3 Nisan'da 20.000 TL'lik dava açmış. Sayın Yavaş'ın hızına da kendisini "layüsel" görmesine de şaşırdım, doğrusu!.." ifadelerini kullandı.

