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Basın meslek örgütlerinden gazetemize tam destek! Yeni Akit’e linç bizi endişelendiriyor

Basın özgürlüğünü hiçe sayarak türlü bahaneler uyduran yargıdaki 28 Şubat artıklarının Akit Gazetesi’nin sesini kesmeye yönelik baskılarına, basın meslek örgütlerinden de tepki geldi. Küresel Gazeteciler Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Yayıncılar Derneği, Medya Derneği ve Genç Medyacılar Derneği’nden Akit’e destek geldi. Şimdi tüm gözler AYM Başkanı Zühtü Arslan’da!

04 Ekim 2019 Cuma 09:43
Basın meslek örgütlerinden gazetemize tam destek! Yeni Akit’e linç bizi endişelendiriyor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Yeni Akit Gazetesi’ni hapis ve tazminat cezalarıyla susturmaya çalışanlara tepkiler gelmeye devam ediyor. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na internet sitesinde yer alan bir yazıdan dolayı 4,5 yıl hapis cezası isteniyor. Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a bıçak ve sopalarla saldıranlar 2 günlük tutukluluktan sonra serbest kalırken, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da şehit kızına uygulanan başörtü zulmünü haberleştirdiği için haciz uygulaması ile karşı karşıya bırakıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi: gazeteciler sansür kıskacında

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptığı açıklamada şunları ifade etti, “Akit Gazetesi ve yazarlarına yapılan hukuki baskılar vicdanları yaralıyor. Ne yazık ki TCK, gazetecileri hapis ve tazminat cezaları ile otosansür kıskacında tutmaktadır. Günümüzde tarafsız, özgür ve ilkeli bir gazetecilik anlayışını hakim kılmak durumundayız. Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki, gelişen demokrasimize rağmen, sansürün değişik biçimleri Türk basınında varlığını sürdürmektedir. Meslek ilkeleri çerçevesinde yapılan haber, eleştiri ve yorumların bile suç sayılabileceği hükümler içeren, ifade özgürlüğünü kısıtlayan, gazeteciyi hapis ve tazminat cezalarıyla tehdit eden TCK hükümleri, mutlaka değiştirilmelidir.”

Anadolu Yayıncılar Derneği: Akit din özgürlüğüne sahip çıkmıştır

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da açıklamasında şunları kaydetti, “Vicdan özgürlüğü ve din özgürlüğünün önemli temsilcilerinden Yeni Akit Gazetesi’ne birbiri ardına verilen cezalar, bizleri endişelendirmektedir. Ne zamandan beri dini özgürlükleri savunmak suç olmuştur? Akit Gazetesi dindarlara sahip çıkmıştır. Din özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Bu konuda bedel ödemiştir. Akit Gazetesi’ne verilen bu cezalar basın özgürlüğünü ortadan kaldırmıştır. Gazeteciler, siyasi parti temsilcileri Akit’e verilen cezaya sessiz kalmışlardır. Bu çifte standardı kınıyoruz, kendilerine geçmiş olsun diyoruz”.

Gazeteciler Cemiyeti: basına saldırı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise “Türkiye’de basın özgürlüğünü yarım asırdır savunuyorum. Özgürlüğe karşı saldırı kim tarafından gelirse gelsin şiddetle kınıyorum. İnsanların fikirlerini savunmaları kadar doğal bir hakları yoktur. Hele bu kişi gazeteci ise bu duruma daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Düşüncelerimizi açıkça söylediğimiz sürece demokrasimiz gelişir. Gazetecilere yapılan saldırıları, basına karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyorum ve şiddetle kınıyorum” dedi.

Medya Derneği: çifte standart var

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, şunları dile getirdi, “Yargıda düzenleme yapılırsa da yargı içerisinde hala insanların normal refleksleri dışında, kötü niyetli olanların yer edinmeye çalıştığını görüyoruz. Gerek Ali İhsan Karahasanoğlu olayında, gerek Murat Alan’a yapılan saldırıda, gerekse Hacı Yakışıklı hakkında verilen kararda toplumun tamamının üzerinde ittifak ettiği konularda hassas olmayan birileri, kıyıda köşede unutulmaya yüz tutmuş konuları ön plana çıkararak hâlâ böyle kötü adımlar atmaya çalışıyor. Hacı Yakışıklı bir şehit kızının mağduriyetini kaleme aldı. Mahkeme kararlarına da yansıdı bu olay ama başka bir mahkeme kendisi üzerinden çifte standart uyguluyor. Bu konular konuşuldukça, ortaya çıktıkça yargı üzerine düşeni yapıp doğru yolu bulacaktır.”

GMD: ülkemize bir faydası olmaz

Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar da, şunları dile getirdi, “Dördüncü büyük güç olarak kabul edilen basın, özgür olmalı. Medya mensupları, fikir insanıdır ve fikirlerini gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir şekilde dile getirmeli ya da yazmalıdır. Günümüzde medya kendi içerisinde bölünmüş durumda. Medyanın bu durumdan bir an evvel kurtulması lazım, çünkü bu durumun ne ülkemize ne de medya sektörüne bir faydası var. Yeni bir şeyler söylemenin ötesinde, yeni bir yapılanmaya ve meslek ilkelerine bağlı yetişmiş gazetecilere ihtiyacımız var.”

Anayasa Mahkemesi bekliyor

Akit’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurular bir türlü gündeme alınmıyor. Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 2017 yılında yaptığı başvuru 2 senedir görmezden gelinirken, Hacı Yakışıklı’nın yaptığı bireysel başvuru da aylardır komisyonlar önünde incelemede bekletiliyor. Her zaman özgürlükten dem vuran AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın dosyaları bekletmesi, vicdanları yaralamaya devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:43
  1. Ankara
  2. Yeni Akit Gazetesi
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Murat Alan
  5. Hacı Yakışıklı
  6. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim
  7. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan
  8. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin
  9. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş
  10. Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar
  11. Anayasa Mahkemesi

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