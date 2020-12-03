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Yerel Basın mensuplarına saldıran kişi tutuklandı
Yerel

Basın mensuplarına saldıran kişi tutuklandı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldıran 3 kişiden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:02:00 -
Basın mensuplarına saldıran kişi tutuklandı

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarıya direnen 3 kişiden Süleyman S, olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen DHA muhabiri Mehmet İnan'a önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm." diyerek darbetti.

Burnunda kırık oluşan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İnan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö. ve Ö.Ç, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman S. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" ve "görevi başındaki polis memuruna mukavemet" suçlarından tutuklandı.

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