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Aktüel Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor
Aktüel

Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor

BİK, yenilenen kurumsal kimliği ile yeni Genel Müdürlük adresi Merter Platform'da 60. hizmet yılına "merhaba" diyecek

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:25:02 -
Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de resmi ilan ve reklamların dağıtımına yarım asrı aşkın süredir aracılık eden Basın İlan Kurumu (BİK), 60. yılını kutluyor.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilde resmi ilan ve reklamların dağıtımına aracılık eden kurum, özellikle yerel basın için büyük önem taşıyor.

60. yılını yeni logosu ve genel müdürlük binasında karşılayan BİK, gazetelere kredi, basın derneklerine maddi yardım ve basın çalışanlarına faizsiz taksitli borç vermeyi de sürdürüyor.

2020 yılında baş gösteren salgının etkileriyle mücadele başta olmak üzere basın sektörünü zorlayan tehditlere karşı önlemler alan BİK, sağladığı maddi destek paketleri ve kolaylıklarla gazeteler ile gazetecilerin yanında oldu.

Yıllık 135 milyon görüntüleme ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen resmi ilan portalı olan "www.ilan.gov.tr", resmi ilan ve reklamları daha geniş kitlelere ulaştırmak için altyapısını yeniledi.

- Yeni logosuyla yeni adresinde

BİK, yenilenen kurumsal kimliği ile yeni Genel Müdürlük adresi Merter Platform'da 60. hizmet yılına "merhaba" diyecek.

Kurum, dijital dönemin ruhunu ve geleneksel gazete kültürünü yansıtan, akılda kalıcı, güçlü ve zarif tasarımıyla yeni logo ve tipografisini 1 Ocak'tan itibaren kullanıma aldı.

Yeni logonun renkleri, güç, güven ve geleceğin sembolü turkuaz ile kağıdın, kültürün, geleneğin ve sağduyunun rengi kahverengiden oluşuyor.


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