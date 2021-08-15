  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Malatya'da silahlı saldırı! Yaralılar var
Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
Beşiktaş duyurdu! Sözleşme imzalandı
Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
Gündem Baş'ın, haftası dolmadan boş konuştuğu ortaya çıktı
Gündem

Baş'ın, haftası dolmadan boş konuştuğu ortaya çıktı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın geçtiğimiz günlerde Afganistan'dan Başkenti Kabil'de bulunan havalimanının 'Türkiye'ye kitlendiğini' iddia etti. Ancak Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi nedeniyle bu iddianın boşa çıktığı tescillendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 22:25:00 - 2021-08-15 22:36:04

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş, NATO ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nı Türkiye'ye ihale ettiğini iddia etti. Ancak Baş'ın boş konuştuğu Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi ile tescillendi.

Baş, "Mehmetçiğimizi, uluslararası şirketleri Taliban'dan korumak için Kabil'e gönderdiler. Askerimizi özel güvenlik yerine koydular. Yazık!" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Babasının ne hayrı oldu ki de, oğlundan bir hayır gelsin.
  • Yanıtla

Baş boş

Baş teneke boş
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay