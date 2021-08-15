Baş'ın, haftası dolmadan boş konuştuğu ortaya çıktı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın geçtiğimiz günlerde Afganistan'dan Başkenti Kabil'de bulunan havalimanının 'Türkiye'ye kitlendiğini' iddia etti. Ancak Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi nedeniyle bu iddianın boşa çıktığı tescillendi.
Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş, NATO ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nı Türkiye'ye ihale ettiğini iddia etti. Ancak Baş'ın boş konuştuğu Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi ile tescillendi.
Baş, "Mehmetçiğimizi, uluslararası şirketleri Taliban'dan korumak için Kabil'e gönderdiler. Askerimizi özel güvenlik yerine koydular. Yazık!" demişti.