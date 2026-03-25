Basın Ekspres'te korkutan yangın!
İstanbul Küçükçekmece’de her gün yüzbinlerce insanın geçtiği Basın Ekspres yolu üzerinde yer alan bir bina saat 13.00 sularında dumanla kaplandıktan sonra yanmaya başladı.
Hem bulunduğu mahalleyi hem de basın ekspresi dumana boğan yangın büyük korkuya neden olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.