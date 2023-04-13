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Gündem Basım başladı Oy pusulalarından ilk görüntü
Gündem

Basım başladı Oy pusulalarından ilk görüntü

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:06:00 -
Basım başladı Oy pusulalarından ilk görüntü

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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