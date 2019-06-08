Başiktaş, küme düşen takımdan stoper alacak Beşiktaş, Bundesliga'da küme düşen Nürnberg'in Avusturyalı stoperi Georg Margreitter'i gündemine aldı.

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, kadroda da büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartalların takviye yapacağı bölgelerden biri de savunmanın merkezi... Almanya'da küme düştü, Beşiktaş'a geliyor Fikret Orman ve Abdullah Avcı gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Avcı, transfer listesini Orman'a verdi. Roco'nun gönderilmesini isteyen Avcı, Mirin'in ilk 11'de şans bulmasının zor olduğunu yönetime iletti. Deneyimli hoca Vida'nın yanınaysa küme düşen Nürnberg'de forma giyen Georg Margreitter'in alınmasını talep etti. BeinSports'un haberine göre siyah-beyazlı ekip 1.86'lık stoperi gündemine aldı. Bundesliga'da 29 maçta forma giyen deneyimli stoper 2 gol atma başarısı gösterdi. Avcı'nın kafasındaki ilk 11'de 30 yaşındaki Avusturyalı stoper Vida ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturacak. Mirin bu ikiliye alternatif olarak takımda kalacak, Roco ise gönderilecek. Nürnberg'in Almanya'da küme düşmesi bu transferde Beşiktaş'ın eline güçlendiriyor.

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