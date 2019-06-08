0553 313 94 23

Başiktaş, küme düşen takımdan stoper alacak

Beşiktaş, Bundesliga'da küme düşen Nürnberg'in Avusturyalı stoperi Georg Margreitter'i gündemine aldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:16
Başiktaş, küme düşen takımdan stoper alacak

Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, kadroda da büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartalların takviye yapacağı bölgelerden biri de savunmanın merkezi...

Almanya'da küme düştü, Beşiktaş'a geliyor

Fikret Orman ve Abdullah Avcı gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Avcı, transfer listesini Orman'a verdi.

Roco'nun gönderilmesini isteyen Avcı, Mirin'in ilk 11'de şans bulmasının zor olduğunu yönetime iletti. Deneyimli hoca Vida'nın yanınaysa küme düşen Nürnberg'de forma giyen Georg Margreitter'in alınmasını talep etti.

BeinSports'un haberine göre siyah-beyazlı ekip 1.86'lık stoperi gündemine aldı. Bundesliga'da 29 maçta forma giyen deneyimli stoper 2 gol atma başarısı gösterdi.

Avcı'nın kafasındaki ilk 11'de 30 yaşındaki Avusturyalı stoper Vida ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturacak. Mirin bu ikiliye alternatif olarak takımda kalacak, Roco ise gönderilecek.

Nürnberg'in Almanya'da küme düşmesi bu transferde Beşiktaş'ın eline güçlendiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:16
  1. Georg Margreitter
  2. BeinSports
  3. Fikret Orman
  4. Abdullah Avcı
  5. Beşiktaş
  6. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel hayır yemekleri devam ediyor
    1. Geleneksel hayır yemekleri devam ediyor
    2. "İstanbul seçimleri Türkiye için büyük..
    3. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    4. Mustafa Palancıoğlu: "Memur statüsünde..
    5. Sakarya’da otomobil beton refüje..
    6. Otomobiller çarpıştı, altında kalan..
    7. Malatya’da cinayet: polis memuru ve..
    8. Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı |..
    9. Tatilciler karayolunu tıkadı
    10. Voleybolda milli maçın ardından
    11. Çevre Bakanı Murat Kurum’u terleten..
    12. Midyat’ta trafik kazası: 1 yaralı
    13. Şevval orucu kaza orucu yerine tutulur..
    14. 7 gün 24 saat ellerini yemesin diye..
    15. "Yıldırım 23 Haziran’dan sonra da..
    16. Dönüşler başladı, kazalar arttı!..
    17. Herkesi şaşkına çeviren nikah
    18. Vali Çeber, Sahil Güvenlik Botu ile..
    19. Vali Taşbilek: “Bayram tatili..
    20. Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı!
    21. Bolu TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu..
    22. Mardin’de trafik kazası: 7 yaralı
    23. Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı
    24. Elazığ’da trafik kazası: 4’ü çocuk 10..
    25. İstanbul Üniversitesi yüksek lisans..
    26. 69 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu
    27. Binali Yıldırım, neden Uğur Dündar'ı..
    28. İşçileri taşıyan kamyonetin aşırı..
    29. VIP’ci İmamoğlu’na 'devlet dersi':..
    30. FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi