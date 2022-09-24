Başıboşlukta zirve

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde başıboş köpek skandalı hafızalardaki yerini korurken benzer görüntüler bu kez Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nden geldi.

Hastanenin ikinci katına kadar çıktığı iddia edilen köpeklerin, hastane içerisine dışkılarını bıraktığı görüntüler sosyal medya üzerinden büyük tepki çekti.

Kök hücre bölümü köpek yuvası haline getirilmiş

Halk sağlığını tehdit eden hist hidatik hastalığının temel kaynağı olan köpekler, hijyenin en üst düzeyde olması gereken hastanelerde cirit atıyor. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde rahatça dolanan ve hasta yakınlarının bekleme salonuna dışkı ve idrarlarını yapan, yemekhanelerde masalarda yemek yerken görüntülenen köpekler infiale neden olmuştu. Ülke genelinde estirdikleri terörle onlarca cana mal olan başıboş köpeklerle alakalı henüz hiçbir önlem alınmazken hastanelerin köpek yuvası haline gelmesi de vatandaşı isyan ettirdi. Üniversitelerden hastanelere, park ve bahçelerden otogarlara kadar halka açık olan her yeri istila eden başıboş köpekler bu kez mesken olarak Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin kök hücre tedavisi yapılan bölümünü seçti.

Çocuk hastanesi içerisinde dolaşan köpeklerin ikinci kata kadar çıktığı ve hastane koridorlarına dışkılarını bıraktığı görülen fotoğraf sosyal medya üzerinden yayınlandı. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı görüntüler büyük tepki çekti. Vatandaşlar sosyal medyadan “Ülkedeki saçmalama seviyesinin üst limiti yok gibi. Kuralsız, başıboş, keyfi bir kamusal alan yönetimi olamaz! İnsanlara karşı kanunen sorumlusunuz, can güvenliği ve sağlığını tehlikeye atamazsınız!”, “Sağlıkçılar da ibadet edasıyla it beslemekle meşgul. Yazıklar olsun nasıl rezalet bir ortamda yaşamaya zorlanıyoruz”, “Akıl tutulması, rezalet rezalet rezalet” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.