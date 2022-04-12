Başıboşlukta zirve

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’de başıboş köpek sorunu gündemdeki yerini korurken, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde görüntülenen başıboş köpeklerin hali de büyük tepki çekti. Hastaların tedavi için bulunduğu ve hijyenin en üst düzeyde olması gereken hastanede vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Hastane bahçesinde ve koridorlarında gezen köpekler, bekleme salonunda rahatça uyurken aynı alana dışkılarını ve idrarlarını da bırakıyor. Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde özellikle hayvanlarda çok yaygın olduğuna ve insanlara da bulaştığına dikkat çekilen zoonotik karakterli bir hastalık olan Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz) ile ilgili uyarı bulunmasına rağmen bu köpeklerin hastane içerisinde bu kadar rahat dolaşması ve hastane çalışanlarının bu böyle bir sorun yokmuş gibi hiçbir tedbir almaması “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?” dedirtiyor.

Hastanedeki skandal görüntüleri değerlendiren Başıboş Köpek Sorunu Platformu yetkilileri, “Görüntüler çok vahim. Köpekler hastane koridorlarına idrar ve dışkılarını yapıyor, görme engelli yürüme yolu üzerinde uyuyor. Hastane çalışanlarının da herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülüyor. Bu da aslında bize başıboşluğun boyutunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.