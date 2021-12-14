Başıboş sokak köpekleri güvenlik sorununa dönüştü

Türkiye genelinde her yerde sürüler halinde gezen ve savunmasız küçük çocuklara, yaşlılara saldıran sokak köpekleri, artık bir güvenlik sorunu haline geldi. Son zamanlarda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ve öğrencilerin sayısı giderek artmaya başladı. 4 Kasım’da Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 11 yaşındaki bir kız çocuğu köpeklerin saldırısından vatandaşlar tarafından kurtarılırken Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 12 yaşındaki Enes Koca da okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısıyla ağır yaralandı. 30 Kasım’da ise Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden döndü. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde de 6 Aralık akşamı evine giden 14 yaşındaki Sude Ceylin Ertuğrul, sokak köpekleri tarafından yaralandı. Kız çocuğunu vatandaşlar ölümden kurtardı.

Korku salıyorlar!

Sabahları çocuğunu okula yalnız başına gönderemediğini söyleyen anne M.H, “Sabahları çocuğum okula giderken yürüdüğü yol üzerinde sürü halinde köpekler geziyor. Belediyeye konuyla alakalı 10 defa şikayette bulunduk. Bize köpekleri topladıklarını söylüyorlar ancak toplanan köpekler yine o bölgede gezmeye devam ediyor. Haberlerde her gün bir çocuğun köpekler tarafından saldırıya uğradığını okuyoruz. Bu duruma bir çözüm bulunmalı” dedi. Sabah 6’da işe gittiğini söyleyen T.B de, “Mecburen işe gitmek için sabah 6’da kalkıyorum. O saatlerde hava karanlık, sokaklar tenha oluyor. İşe otobüsle gidip gelen bir insan olarak ister istemez korkuyoruz. Allah muhafaza birine saldırsalar paramparça ederler. Bir tane değil, iki tane değil sürü halinde geziyorlar. Bir insan 5 tane köpekle nasıl başa çıkabilir ki” ifadelerini kullandı.

Şikayetlerin hedefi haline gelen belediyeler ise “Yapılan ihbarlar dikkate alınıyor. İhbar edilen hayvanın kulağında küpe varsa yasa gereği herhangi bir işlem yapamıyoruz. Eğer yakalanan hayvanda küpe yoksa bu hayvana küpe takılıyor, sisteme işleniyor, 10 gün hayvan barınağında kalıyor, aşıları yapılıyor daha sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz. Eğer hayvanı kimse sahiplenmiyorsa yasa gereği yakalandığı yere geri bırakmak zorunda kalıyoruz. Yakalanıp rehabilite edilen hayvanlar sokaktaki diğer hayvanlarla karşılaştığı için ister istemez saldırgan olabiliyor. Bu konuyla alakalı mevcut yasada köpeklerin barınaklara alınabilmesi için bir düzenleme gerekiyor. Yoksa yakaladığımız hayvanlarla ilgili prosedür bu şekilde işliyor” bilgisini aktarmaktan başka bir şey yapamıyorlar.

Yetkililerin eli kolu bağlı

Vatandaşlar daha fazla çocuk ve savunmasız vatandaşın köpek saldırısına uğramadan gerekli düzenlemenin yapılmasını beklerken belediyelerin elleri kolları ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen, “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanlar öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” ibaresi nedeniyle elleri kolları bağlanmış durumda.