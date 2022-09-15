Başıboş köpeklerin kovaladığı çocuktan kötü haber! Durdurun bu zulmü!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinden başıboş köpekler yeni bir kazaya neden oldu. Kendisini kovalayan köpeklerden kaçan 14 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Safranbolu’da kendisini kovalayan köpekten kaçan 14 yaşındaki çocuğa tücari taksi çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Başıboş köpekler saldırdı
Olay, Karabük-Safranbolu karayolu Emek Kavşağı'nda meydana geldi. İş çıkışı başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah Tuncer'e, Mustafa S. idaresindeki 78 T 6014 plakalı taksi çarptı.
Çocuk ağır yaralandı
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ciddi
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.