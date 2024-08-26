Başıboş köpekleri toplayan ekiplere saldırı! Tehditler havada uçuştu
Zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in yaklaşık 10 köpek tarafından parçalanarak öldürüldüğü Fatih'te ekipler başıboş köpekleri toplarken, köpek seviciler ekiplere saldırarak tehditler savurdu.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih’te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.
Özçelik'in başıboş köpek saldırısı sonucu ölmesinin ardından Fatih Belediyesi ekipleri, Özçelik'in saldırıya uğradığı yer ve çevresindeki köpekleri toplamaya başladı.
İlçedeki başıboş köpekler toplanmaya devam ederken ise sosyal medyaya dikkat çeken bir video yansıdı.
Dün gece saatlerinde yine Fatih'te ekipler sokak köpeklerini topluyordu.
O esnada kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar, köpekleri toplayan araca engel olmaya çalıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Araç içerisindeki belediye görevlilerine bağırıp çağıran şahıslar, bununla da yetinmeyerek tehdit etmeye kalktı.
O anlarda bir şahsın, "Bir daha bu araç buraya girmeyecek. Size son uyarım buraya girmeyecek." ifadesi dikkat çekti.
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