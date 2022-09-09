Başıboş köpeklere önlem alınmasına karşıydı... Başıboş köpek ünlü ismin yüzünü parçaladı!

Sokaklarda sürüler halinde gezen başıboş köpekler, vatandaşlara tehlike saçmaya devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Tuğba Altıntop, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Şile ilçesine gitti. Altıntop, sokaktaki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ciddi şekilde yaralanan Altıntop, hemen hastaneye kaldırıldı.

Tuğba Altıntop'un yüzüne diliş atıldı.

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Tertemiz, "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.

Öte yandan Tuğba Altıntop, sokak köpeklerin toplatılmasına karşı olan ünlülerden biri olarak biliniyor. Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla başıboş sokak köpeği tehlikesini reddediyordu.