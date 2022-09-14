Başıboş köpekler yüzünden 23 kişi daha hayatını kaybetti!
Başıboş köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Başıboş Köpek Platformu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 8 ayda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
YENİ AKİT / ANKARA
Başıboş köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 8 ayda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Platform tarafından yapılan paylaşımda, “Son 8 ay içinde başıboş köpekler yüzünden 23 insanımız hayatını kaybetti Tüm bu ölümlerin sebebi; TBMM'de, var olmayan "UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi" ana gerekçe gösterilerek çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu!” ifadeleri kullanıldı.
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