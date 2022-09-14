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Gündem Başıboş köpekler yüzünden 23 kişi daha hayatını kaybetti!
Gündem

Başıboş köpekler yüzünden 23 kişi daha hayatını kaybetti!

Başıboş köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Başıboş Köpek Platformu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 8 ayda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 16:35:00 -
Başıboş köpekler yüzünden 23 kişi daha hayatını kaybetti!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Başıboş köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 8 ayda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Platform tarafından yapılan paylaşımda, “Son 8 ay içinde başıboş köpekler yüzünden 23 insanımız hayatını kaybetti Tüm bu ölümlerin sebebi; TBMM'de, var olmayan "UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi" ana gerekçe gösterilerek çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu!” ifadeleri kullanıldı.

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