Başıboş köpekler için çözüm önerisine sözde doktordan skandal çıkış: Engelli, hasta, yaşlıları da uyutalım o zaman!

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Sokaklarda sürüler halinde gezen ve başta çocuklar, yaşlılar, engelliler olmak üzere vatandaşlara saldırılarda bulunan başıboş köpek sorunu, kamuoyunda gerçekleşen yeni olaylarla gündemden düşmüyor.

Batılı ülkelerde başıboş köpek tehdidine yönelik uygulanan sistemlerden biri olan uyutmayı konuşan vatandaşlara, sözde 'hayvansever' olduğunu iddia eden ancak bilimsel olarak 'insan düşmanı' veya 'insandan nefret eden kişi' olarak tanımlanan 'mizantropist' şahıslar, şoke eden söylemlerde bulunuyor.

Skandal sözler: Ne kadar engelli, hasta, yaşlı varsa uyutalım o zaman

Sokaklarda çocukları parçalayan başıboş köpekler için "Köpekleri kutsal ve dokunulmaz yapan nedir? Uyutma işlemini neden toplumsal bir tabu olarak kabul edelim? Bunları mantık çerçevesinde açıklar mısınız?" ifadeleriyle tepki gösteren bir vatandaşa, profilinde doktor olduğunu iddia eden Hilal Durmaz isimli bir kadının verdiği cevap şoke etti.

Sosyal medya hesabından engelli, hasta ve yaşlıların da köpekler gibi uyutulmasını savunan sözde doktor, "İnsanları kutsal ve dokunulmaz yapan nedir? Ne kadar engelli, hasta, yaşlı, hırsız, katil varsa uyutalım o zaman." ifadelerini kullandı.

Hipokrat yeminini de çiğnedi

Skandal ifadelerde bulunan sözde doktorun, Hipokrat Yemini'nde bulunan "Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma" ve "İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime" maddelerini çiğnediği görüldü.

Engelli annesinden tepki

Engelli annesi olduğunu söyleyen Miley isimli bir sosyal medya kullanıcı ise, doktor olduğunu iddia eden kadına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda başıboş köpekler nedeniyle engelli çocuğunu dışarı çıkaramadığını da aktaran vatandaş, "Şu paylaşım benim o kadar ağrıma gitti ki! Katilleri, hırsızları, yaşlı ve engellileri aynı kategoride göstermesi nasıl bir akıl tutulması? Bunu yapan bir doktor olduğunu iddia ediyor. Eğer bu doğruysa sağlık bakanlığı hemen harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi

Sözde doktorun skandal ifadelerine sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan da tepki geldi. Sözde doktora tepki gösteren vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak harekete geçilmesini istedi.