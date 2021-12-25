"Başıboş köpekler İç güvenlik sorunu haline geldi, artık seyirci kalınmamalı"

HÜDA PAR İstanbul Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep Sarıağaç, Gaziantep’te iki pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan minik Asiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sarağaç, “Beslenmesi yasak olan köpek ırkları ve başıboş köpekler bugün bir iç güvenlik sorunu ve toplumsal tehdit haline gelmiştir.” dedi.

“Artık seyirci kalınmamalı”

Sahipli ve başıboş köpek saldırılarının her geçen gün arttığını belirten Sarıağaç, “Gaziantep’te küçük kızımız Asiye, evinin önünde oyun oynarken köpek saldırılarının son mağduru oldu. Öncelikle bir anne ve daha sonra bir insan olarak küçük kızımızın kanlar içindeki o hali yüreğimde tarifi zor yaralar açtı. Üzülerek ifade etmeliyim ki beslenmesi yasak olan köpek ırkları ve başıboş sokak köpekleri bugün bir iç güvenlik sorunu ve toplumsal tehdit haline gelmiştir. Göz göre göre yaşanan bu vahşete artık seyirci kalınmamalıdır.” dedi.

“Neden genelge uygulamaya konulmuyor”

Sokakların çocuklarımız için tehlikeli hale geldiğini ifade eden Sarıağaç, şunları söyledi:

“Daha kaç yavrumuz cami, okul, park ve ev ortamlarına gidiş gelişlerinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayacak? Çocuklarımızın yaşadığı psikolojik travmayı ve yaralanmayı hani pedagog onarabilir? Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızın, başıboş köpeklerinin saldırısına uğramasına vicdan ehli hangi yetkili sessiz ve kayıtsız kalabilir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pitbull cinsi köpeğin, ‘’tehlike arz eden köpek ırkları’’ sınıfı kapsamında olmasına rağmen neden genelge uygulamaya konulmuyor?”

“Sokakları çocuklarımız için daha güvenli hale getirelim”

"Hukuk toplumsal güvenliği sağlamakla mükelleftir. Hayvanları koruyalım elbet fakat insana zarar vermeden koruyalım. Hayvanları meskun mahallerden uzakta, kalıcı barınaklarda onlara uygun yaşam alanları oluşturarak koruyalım. HÜDA PAR olarak 6 Aralık tarihli gündem değerlendirmemizde kökten çözümler bulunulması noktasında çağrıda bulunmuştuk. Bir yavrumuzun daha başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramamasına adına yetkililer artık çağrımıza kulak vermelidir. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini harekete geçmeye ve sokakları çocuklarımız için daha güvenli hale getirmeleri için çalışmaya davet ediyoruz."