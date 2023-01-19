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Yerel Başıboş köpekler genç kıza saldırdı! Son anda kurtarıldı
Yerel

Başıboş köpekler genç kıza saldırdı! Son anda kurtarıldı

Başıboş köpeklerin yaşattığı dehşete bir yenisi daha eklendi. Sinop'ta başıboş köpekler yoldan geçen genç kıza saldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 16:05:00 -
Başıboş köpekler genç kıza saldırdı! Son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Boyabat’a bağlı Yıldız Mahallesi'nde sokakta gezen başıboş köpek grubu havlayarak yoldan geçen bir genç kızın üzerine koştu.

Panikleyen genç önce koşarak uzaklaşmak istemesine rağmen etrafını saran köpeklerden kurtulamadı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Büyük korku yaşayan kız, köpeklerin uzaklaştırılmasından sonra yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinleri ise bir süredir yaşanan başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istiyor.

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