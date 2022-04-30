'Başıboş köpek terörü'nü durdurun! Küçük kız çocuğuna feci saldırı!

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Başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da büyürken 5199 sayılı yasanın getirdiği uygulamalar Türkiye'nin başına bela olmaya devam ediyor.

Her gün yeni bir saldırını yaşandığı ülkemizde, bu kez Cizre'den kötü bir haber geldi.

Minik kız çocuğuna feci saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde başıboş bir köpek tarafından küçük kız çocuğu feci bir saldırıya uğradı.

Dirsekli TOKİ evlerinde bugün 13 sularında meydana gelen olayda, 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve ismi öğrenilemeyen minik kız çocuğu, köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Köpek annesinin gelmesiyle kaçtı

Başıboş köpeğin apartman koridorunda sıkıştırdığı görülen minik yavrucak, annesinin gelmesiyle kurtuldu.

Küçük kız çocuğunun son durumu merak edilirken yetkili makamlardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Köpekperest gruplar ve 5199 sayılı yasa toplanmasını engelliyor

Mama lobisinden beslenen ve kamuoyunda 'köpekperest' olarak adlandırılan gruplar, başıboş köpeklerin toplatılmasını engellerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına rağmen 5199 sayılı yasayı bahane eden belediyeler de bu tehdidi ortadan kaldırmıyor.