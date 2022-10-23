Başıboş köpek terörünü durdurun! 3 gün arayla 2 küçük kardeş dehşeti yaşadı! Çocuklar tehlikede, Aile Bakanı uyuyor mu?
Manisa'da aynı başıboş sokak köpeği önce Mustafa Kerem Ergül'ü (9) kalçasından, 3 gün sonra da kız kardeşi Cennet Ergül'ü (6) sırtından ısırdı. Kardeşleri restoran işletmecisi Yüksel Demirci (49) kurtardı. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, köpek belediye ekiplerince yakalanıp barınağa götürüldü. Olay, kameraya yansıdı. Çocuk ölümlerine rağmen başıboş köpek terörüne karşı Aile Bakanı Derya Yanık'ın sessizliği ise dikkat çekiyor.
Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde, 10 Ekim'de, sokakta bisiklet süren Mustafa Kerem Ergül'e başıboş sokak köpeği saldırdı. Bisikletinden atlayıp kaçan Ergül'ü yakalayan başıboş köpek, yere düşürüp, kalçasından ısırdı. Mahallede restoran işleten Yüksel Demirci, durumu fark edip Ergül'ü kurtardı. Bu olaydan 3 gün sonra aynı sokak köpeği bu kez Ergül'ün sokakta koşan kız kardeşi Cennet Ergül'e saldırıp sırtından ısırdı. Cennet'i de Yüksel Demirci kurtardı. İki kardeşe de götürüldükleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amacıyla kuduz aşısı yapıldı.
Olay kamerada
Olay anları, yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ergül ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından Yunusemre Belediyesi ekipleri, sokak köpeğini yakalayıp barınağa götürdü. Köpeğin kuduz olmadığı öğrenildi.
Başıboş köpekler için yardım çağrısı
Kardeşleri başıboş sokak köpeğinden kurtaran Yüksel Demirci, "Köpeklerle başımız belada. 3 gün arayla 2 çocuğu köpek ısırdı. Köfte yapıyordum. Çocuğun bağırışını duydum. Koştuğumda zaten çocuğu altına almıştı.
Çocuğu kurtardık, köpeği uzaklaştırdık. Ancak çocuğu ısırdığı için yaralıydı. 3 gün sonra, ilginç bir şekilde aynı çocuğun kardeşini yine aynı köpek ısırdı. Biz çözüm istiyoruz, bu köpeklerin toplanmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz. Hayvan düşmanı değiliz, bizim de kedimiz, köpeğimiz, kuşlarımız var. Sadece başıboş hayvanlar noktasında yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
'Artık önlem alınmalı'
Duruma tepki gösteren mahalleli Figen Sardaş (35), "Muradiye artık sokak köpekleri nedeniyle yaşanılmaz hale geldi. Hepimiz hayvanseveriz, benim de hayvanlarım var ama bu sokak köpeklerinin toplanıp, korunaklı, uygun bir alanda yaşamaları sağlanmalı. Çünkü, çocuklarımız dışarı çıkar çıkmaz saldırıyorlar. Çiğ etle beslendikleri için de saldırgan oluyorlar. Sokak köpekleri tarafından ısırılan kişi sayısı bir değil, iki değil. Artık bir önlem alınmalı" diye konuştu.
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