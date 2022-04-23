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Gündem Başıboş köpek terörüne bir kurban daha! Morg önünde acı bekleyiş
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Başıboş köpek terörüne bir kurban daha! Morg önünde acı bekleyiş

Türkiye, başıboş köpek terörüne bir kurban daha verdi. Çorum'da köpeğe çarpmamak için Alparslan Tırpancı’nın direksiyon kırdığı otomobil takla attı. Kazada Tırpancı yaralandı, nişanlısı Hilal Göyhan (22) ise yaşamını yitirdi. Kazada yaralı kurtulan Alparslan Tırpancı'nın morg girişi önünde oturarak beklemesi yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 02:47:00 - 2022-04-23 02:49:11
Başıboş köpek terörüne bir kurban daha! Morg önünde acı bekleyiş

Kaza, önceki akşam Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alparslan Tırpancı, 19 SP 515 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Otomobil, takla atarak yol ortasına devrildi. Kazada, Tırpancı ile yanındaki nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız kurtarılamadı

Yaralılardan Hilal Göyhan, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan, bugün hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Acı bekleyiş

Kazada nişanlısını kaybeden Alparslan Tırpancı morg girişi önünde oturarak bekledi. Göyhan ve Tırpancı’nın 4 ay sonrası için evlilik planı yaptığı belirtildi.

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