Başıboş köpek terörü can yakmaya devam ediyor!

Antalya’da sokak köpeğinden kaçmaya çalışan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar’a kamyon çarptı. Kamyon çarpması sonucu sol ayağı kamyonun ön tekeri altında kalan küçük kızın bacağının kesildiği öğrenildi. Bunca olay yetmezmiş gibi son olarak Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. O sırada yoldan geçen bir otomobil Kallı’ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında belediyelere başıboş köpeklerin toplatılmasına ilişkin yaptığı çağrı 3’üncü ayına girerken, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun” 6’ncı maddesinin değiştirilmesi konusunda somut bir adım atılmaması tepkilere neden oluyor.

“Olaylar görmezden geliniyor”

Yaşanan olaylara ilişkin Akit’e özel değerlendirmede bulunan Başıboş Köpek Platformu sözcüleri, “Son iki günde yaşanan başıboş köpek kaynaklı olaylar tekrar bize 5199 sayılı kanunun ne denli yanlış ve insan haklarına aykırı olduğunu gösteriyor. Antalya’da saldıran köpeklerden kaçarken yolda bir kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar ne yazık ki bir bacağını kaybetti ve hayatı tehlikesi halen devam ediyor. Bir hiç uğruna yaşanan bu kazaya, benzer bir şekilde köpeklerden kaçarken araca çarpan 20 yaşındaki Rabia Kallı’nın olayı eklendi. Ne yazık ki o da yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Maalesef bu tarz olayların; siyasiler, devlet büyükleri ve idareciler tarafından görmezden gelindiğini görüyoruz. Köpeklerin sokaklarda kalmasını isteyen aktivist güruhlar ve bunları memnun etmek için halka danışmadan 5199 sayılı kanunu çıkaran siyasiler, bu tarz olayların doğrudan sorumluları olarak kabul edebiliriz. En önemlisi, bu tarz olayların hukuki olarak tazmin edilmesi de mümkün olamıyor, çünkü olayın faili köpeklerin cezai ehliyeti yoktur ve bilinç sahibi olmayan hayvanlara ceza verilemeyeceğine göre bu tarz olaylarda mağdurların kayıpları hiçbir şekilde tazmin edilemiyor. Bu da bir hukuk devletine yakışmayan bir garabettir” ifadelerini kullandı..

“Somut adım atılmalı”

Başıboş Köpek Platformu sözcüleri şunları söyledi; “Burada devletin önleyici tedbir alma yükümlülüğünü açıkça ihmal ettiğini görüyoruz. Her iki olayda köpekler daha önce defalarca şikâyet edilmiş olmasına rağmen hatalı kanuni düzenlemeler yüzünden bir işlem yapılmamıştır. Devlet vatandaşın uyarılarına rağmen önlem almamıştır. 2022 yılında medeni bir hukuk devletinde insanlarımızı sokaktaki başıboş köpeklerden koruyamama acziyeti asla ve asla kabul edilebilir bir durum değildir. Devlet şehir hayatını güvenli kılmak için her çeşit önlemi almakla yükümlü olduğu halde, söz konusu köpekler ise bu yükümlülük tamamen göz ardı edilmiş durumdadır. Üstte söz edilen her iki olay da devlet tarafından yüzde 100 önlenebilirdi, ama ne yazık ki bir takım aktivist derneklerin sözünü dinleyen devlet yapmış olduğu hatalı yasalarla vatandaşının can güvenliğini korumak yerine sesi çok çıkan bir azınlığı memnun etmeyi tercih etmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinin başıboş köpekler için değiştirilmesi hususunda en yakın zamanda somut adımlar atılmalı ve başıboş köpeklerin toplanması için gerekli kanuni düzenlemeler ve yönetmelikler acilen hazırlanmalıdır”