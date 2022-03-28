Başıboş köpek terörü bir kurban daha aldı! Mahra Melin Pınar'dan acı haber
Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp sağ bacağı kesilen, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.
Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, başıboş köpeklerin kendisini kovaladığını görünce yola fırladı.
O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, minik Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yardımına koştu.
Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.
Acı haberi alan aile yıkıldı
23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren minik Mahra, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.
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