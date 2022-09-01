Başıboş köpek sorunu her geçen gün büyüyor!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Her geçen gün daha da tehlikeli bir hal alan başıboş köpek sorunu için hala herhangi bir adım atılmazken yaşanan saldırılar sonucunda hemen hemen her gün bir insan ya hayatını kaybediyor ya da ömür boyu derin yaralarla yaşamak zorunda kalıyor. İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler halka açık alanları da işgal etmeye devam ediyor. Park, bahçe, çocuk oyun alanlarını işgal eden başıboş köpekler sahipli hayvanların bile girmesine izin verilmediği “Mavi Bayraklı” plajlarda ve birçok tarihi alanda cirit atmaya başladı.

Turistler de etkilenmeye başladı!

Türkiye’de her gün onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep veren başıboş köpekler önlem alınmamasından dolayı giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Hastane, park, bahçe, üniversiteler, mezarlıklar vs. gibi birçok alanı işgal eden sahipsiz köpekler turistik alanları da işgal etti. Ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlere vatandaşı oldukları ülkelerden, “Başıboş köpek” uyarıları yapılırken, Türkiye’ye gelen turistler başıboş köpekler tarafından işgal edilen plajlarda ve tarihi alanlarda gezerken saldırıya uğrama riski ile karşı karşıya kaldı.

Turizm bölgeleri işgal altında!

Turizm cenneti olan Antalya başıboş köpek sorununda Türkiye genelinde 3’üncü sırada yer alırken, Çanakkale’de sahipli köpeklerin bile girmesi yasak olan “Mavi Bayraklı” plajlarda insanların yüzdüğü sırada başıboş köpeklerin rahatça dolaştığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan görüntülere tepki yağarken benzer görüntüler Şanlıurfa’nın tarihi alanlarından biri olan Balıklıgöl’de de kaydedildi.