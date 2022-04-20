Başıboş köpek sorunu çığrından çıktı! Her yeri anladık da burada ne işleri var?
Başıboş köpekler toplumun can güvenliğini tehdit etmeyi sürdürürken bir ilköğretim okulunun bahçesinde çekilen görüntüler sorumsuzluğu gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Başıboş köpek sorunu toplum huzurunu bozmayı sürdürürken sözde hayvanseverlerin itirazı sebebi ile sıkıntı bir türlü çözüme kavuşturulamıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü sorunun bazı yerlerde çığrından çıktığını gözler önüne serdi.
Her yeri anladık da burada ne işleri var?
Bir ilköğretim okulunun bahçesinde kaydedilen görüntülerde birçok köpeğin çocukların arasında başıboş şekilde dolaştığı anlar yer aldı.
Öğrenci velisi tarafından amatör kamera ile çekilen video, sorun karşısındaki sorumsuzluğu gözler önüne serdi.