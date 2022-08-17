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Yerel Başıboş köpek, sinsice yaklaşıp kız çocuğuna saldırdı!
Yerel

Başıboş köpek, sinsice yaklaşıp kız çocuğuna saldırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kursa gitmek için evinden ayrılan küçük kız, başıboş köpek saldırısına uğradı. Sinsice yaklaşan başıboş köpeğin, kızı ısırma anları ise kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:49:00 -

Sayılarının 10 milyonu aştığı ve önlem alınmazsa 10 yıl sonra 50 milyon olacağı belirtilen başıboş köpekler dehşeti yaşatmaya devam ediyor.

Her geçen gün başka bir olay duyulurken, başıboş köpek saldırılarında can verenlerin sayısı da çoğalıyor.

Dehşetin adresi bu kez Bursa.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda, kursa girmek için evinden çıkan kız çocuğunun sinsice arkasından giden başıboş köpek korku dolu anlar yaşattı.

Küçük kızı sinsice yaklaşak ısırdı

Neye uğradığını şaşıran kız çocuğuna saldıran başıboş köpek, ısırarak yaraladı.

Saldırgan köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı

Mahalleli başıboş köpek istemiyor

Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor.

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