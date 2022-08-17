Başıboş köpek, sinsice yaklaşıp kız çocuğuna saldırdı!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kursa gitmek için evinden ayrılan küçük kız, başıboş köpek saldırısına uğradı. Sinsice yaklaşan başıboş köpeğin, kızı ısırma anları ise kameraya yansıdı.
Sayılarının 10 milyonu aştığı ve önlem alınmazsa 10 yıl sonra 50 milyon olacağı belirtilen başıboş köpekler dehşeti yaşatmaya devam ediyor.
Her geçen gün başka bir olay duyulurken, başıboş köpek saldırılarında can verenlerin sayısı da çoğalıyor.
Dehşetin adresi bu kez Bursa.
Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda, kursa girmek için evinden çıkan kız çocuğunun sinsice arkasından giden başıboş köpek korku dolu anlar yaşattı.
Küçük kızı sinsice yaklaşak ısırdı
Neye uğradığını şaşıran kız çocuğuna saldıran başıboş köpek, ısırarak yaraladı.
Saldırgan köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı
Mahalleli başıboş köpek istemiyor
Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor.