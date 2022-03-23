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Yerel Bu kaçıncı? Başıboş köpek saldırısından kaçarken otobüs çarptı!
Yerel

Bu kaçıncı? Başıboş köpek saldırısından kaçarken otobüs çarptı!

Konya'da okul yolunda başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak isterken otobüsün çarpması sonucu yaralanan lise öğrencisi, yaşadığı zor günleri ailesinin desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 21:44:00 - 2022-03-23 21:49:25
Bu kaçıncı? Başıboş köpek saldırısından kaçarken otobüs çarptı!

Selçuklu Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Esma Nur Tekeli, 16 Mart sabahı okula gitmek otobüse bindi.

Otobüsten indikten sonra sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve kaçmak isterken otobüsün çarpması sonucu yaralanan Tekeli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kafatasının çatladığı belirlenen genç kız, beş günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Hala başım ve vücudum çok kötü ağrıyor, başım sürekli dönüyor"

Düzenli kontrolleri devam edecek olan Tekeli, AA muhabirine, daha önce de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Kafa travması nedeniyle kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Tekeli, okula gitmek için sabah evden çıkıp otobüse bindiğini, kazayı ve sonraki üç gününü hiç hatırlamadığını dile getirdi.

Kendine geldiğinde hastanede olduğunu, büyük ağrılar çektiğini vurgulayan Tekeli, şunları kaydetti:

"Başımda doktorlar vardı. 'Travma geçirebilir' diyorlardı. Hala başım ve vücudum çok kötü ağrıyor, başım sürekli dönüyor. Hiçbir şey düşünemiyorum. İnşallah benim yaşadıklarımı başkaları yaşamaz. Tam da sınavlarım gelmişti, sınavlara çalışacaktım. Kaza oldu şu an sınavlara da giremeyeceğim. Birinci sınavlardı. Yüksek almam lazımdı. Ne olacak bilmiyorum. Bir hafta önce de 4-5 köpeğin saldırısından kaçıp otobüse zor binmiştim."

Bir haftada ikinci kez köpekler saldırdı

Baba Mehmet Tekeli de haberi aldıklarında çok korktuklarını bildirdi.

Köpeklerin önceki saldırısında da kızının çamura düştüğünü, telefonunu düşürdüğünü, otobüse zor bindiğini anlatan Tekeli, "Bir durak ileride de 'Telefonumu düşürdüm.' diye inmiş. Arkadaşları da annesini arayıp haber verdi. Eve getirdikten sonra okuluna ben götürdüm. O gün çok korkmuştu. Olay günü de köpekler havlamaya başlayınca yine saldıracaklar diye önceki olayın da korkusuyla geldiği yöne geri koşmaya başlamış. O sırada gelen otobüs de mesafe çok yakın olunca duramamış çarpmış." diye konuştu.

Tekeli, kazadan üç gün önce de büyük kızının köpeklerin saldırısından kaçarken düştüğünü, ayağının çıktığını anlattı.

Yaşadıklarının çok acı verici ve korku dolu olduğunu belirten Tekeli, "Allah'ım esirgedi. Hastaneye ulaştığımızda bilinci kapalıydı. Doktorlar hemen tedavisini başlatmış. Otobüsün altında kalıp ölebilirdi. Allah kimseye göstermesin. Doktoru, 'Otobüsün çarpmasıyla başını yere sert vurduğu için kafatası çatlamış.' dedi. Aldığı darbeden ve kafatası çatlamasından dolayı ciddi bir beyin travması yaşadı. Durumu iyiye gidince pazar günü de taburcu oldu." ifadelerini kullandı.

Kalıcı bir hasar oluşmasından endişe duyduklarına değinen Tekeli, artık kızının pencereden bile köpek sesi duyduğunda korktuğunu ifade etti.

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