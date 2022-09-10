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Yerel Başıboş köpek saldırısına uğradı! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Yerel

Başıboş köpek saldırısına uğradı! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yalova-Orhangazi karayolu üzerinde bulunan yan yolda pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek ağır yaralanan Selçuk Demir, tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 17:43:00 - 2022-09-10 17:45:32
Başıboş köpek saldırısına uğradı! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, geçtiğimiz hafta sonu Yalova-Orhangazi karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi.

Başıboş köpekler saldırdı, direksiyon hakimiyetini kaybetti

Yalova Orhangazi ana yolu Süpürgelik mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Selçuk Demir (40) yan yola girdiği esnada üzerine gelen sokak köpeklerinden kaçarken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile savrularak yere düştü.

Ağır yaralandı

Meydana gelen kazada sürücü Selçuk Demir ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selçuk Demir, 5 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.

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