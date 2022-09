Başıboş köpek propagandası yapmıştı, kanlar içinde kaldı! Tanınmaz hale gelen ünlü isimden 'pes' dedirten açıklama

yeniakit.com.tr

Şarkıcı Rafet El Roman eski eşi, eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, çocuk ölümlerine rağmen sokaklarda kalması için kara propaganda yapanlar arasında yerini alan başıboş köpekler ile ilgili ibretlik bir olay yaşadı.

Başıboş köpek saldırdı

Başıboş köpeklerin sokaklardaki tehlikesine dikkat çeken Havrita'yı linç edenler arasında yerini alan 45 yaşındaki Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Kanlar içinde kalan Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı

Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Altıntop, hastaneye götürüldü. Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.

"Tedavi sürecindeyim"

Tuğba Altıntop, "Yaşamış olduğum elim bir olaydan dolayı şu an hastaneden çıkıp evde tedavi sürecindeyim. Yaşadığım bu şansız olay kısa süreliğine çıktığım tatilde akita cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kaldım. Şu an yüzümün belirli bölgelerinde yaklaşık 50'den fazla dikiş atıldı. Bu vahim olay benim iş hayatımı her ne kadar olumsuz olarak etkileyeceği düşünülse de işimi yapmaya devam edeceğim." dedi.

"Bu olay bana, Karakterini bilmediğim hayvanlara temkinli olmadan yanaşmamayı öğretti"

Başına gelen olaydan sonra bile başıboş köpek tehlikesini hala görmezden gelen Tuğba Altıntop ayrıca "Bir hayvan sever ve kendim de köpek besleyen biri olarak bu olay bana tanımadığım karakterini bilmediğim hayvanlara temkinli olmadan yanaşmamayı öğretti. Fakat bu benim hayvanları bundan sonra da sevmeyeceğim anlamına gelmeyecek. Bundan sonraki hayatımda görselliğimle olmasa bile yaşanmışlıkları bana kattığı tecrübelerimle sahne önünde ve arkasında sizlerle olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkıyordu

Öte yandan Tuğba Altıntop, başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı olan ünlülerden biri olarak biliniyor.

Havrita uygulamasının kapatılması için kara propaganda yapan isimlerden biri olan Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla başıboş sokak köpeği tehlikesini reddediyordu.