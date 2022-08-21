Başıboş Köpek Platformu’ndan köpekperestlere cevap!
Vatandaşların güvenliği için geliştirilen Havrita.com’a karşı STK maskesi takan Paw Guards öncülüğünde saldırılar gerçekleşirken insan hayatını hiçe sayan köpekperestlere en güzel cevabı yine Başıboş Köpek Platformu verdi.
OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA
İnsan hayatını hiçe sayıp sözde “hayvan haklarını savunuyoruz” diyerek bağış adı altına insanları dolandıran Paw Guards, son günlerde insanların sokaklarda güvenle hareket etmeleri için kurulan Havrita.com’a karşı savaş açtı. Uygulamanın kaldırılması için elinden geleni yapan sözde STK insan hayatını görmezden gelmeye devam ederken Başıboş Köpek Platformu bu köpekperestlere karşı son 5 ayda köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybeden insanları hatırlatarak insanlık dersi verdi.