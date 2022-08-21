  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başıboş Köpek Platformu’ndan köpekperestlere cevap!
Aktüel

Başıboş Köpek Platformu’ndan köpekperestlere cevap!

Vatandaşların güvenliği için geliştirilen Havrita.com’a karşı STK maskesi takan Paw Guards öncülüğünde saldırılar gerçekleşirken insan hayatını hiçe sayan köpekperestlere en güzel cevabı yine Başıboş Köpek Platformu verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 17:05:00 -
Başıboş Köpek Platformu’ndan köpekperestlere cevap!

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

İnsan hayatını hiçe sayıp sözde “hayvan haklarını savunuyoruz” diyerek bağış adı altına insanları dolandıran Paw Guards, son günlerde insanların sokaklarda güvenle hareket etmeleri için kurulan Havrita.com’a karşı savaş açtı. Uygulamanın kaldırılması için elinden geleni yapan sözde STK insan hayatını görmezden gelmeye devam ederken Başıboş Köpek Platformu bu köpekperestlere karşı son 5 ayda köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybeden insanları hatırlatarak insanlık dersi verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23