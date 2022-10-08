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Gündem Başıboş Köpek Platformu kendini askıya aldı
Gündem

Başıboş Köpek Platformu kendini askıya aldı

Başıboş Köpek Platformu, "yaşanan vahşete devletin gösterdiği tutuma protesto" amacıyla kendisini belirsiz bir süre askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 16:00:00 -
Başıboş Köpek Platformu kendini askıya aldı

Türkiye'de başıboş köpeklerin estirdiği terörü gün yüzüne çıkaran Başıboş Köpek Platformu, beklenmeyen bir çıkış yaptı.

Platformun Twitter hesabından yapılan açıklamada, belirsiz bir süre için çalışmalara ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin her köşesinde yaşanan ve en son Dudu Berk teyzemizi kurban verdiğimiz başıboş köpek terörüne karşı devletimizin göstermiş olduğu tutumu hangi terazide tartmak gerektiğini yüce Türk milletinin adaletine ve vicdanına bırakıyor, bütün bu gelişmeleri protesto etmek için sayfamızın faaliyetlerini belirsiz bir süre için askıya alıyoruz." denildi.

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