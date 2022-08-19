'Başıboş köpek pandemisi'ni kimse umursamıyor! 5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de sokaklara bırakılan başıboş köpek sorunu tartışılmaya devam ediyor. Hemen hemen her gün başıboş köpeklerin saldırısına maruz kalan çocukların haberleri ekranlara geliyor. Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk okula giderken 8 köpeğin saldırısı sonucunda kolundan yaralandı, Erzincan’da sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki bir çocuk kafatası parçalandı.

Son 5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti

İstatistiklere göre, sadece 1 Mart 2022 tarihinden itibaren 16 kişi başıboş köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Başıboş Köpek Sorunu Platformu'nun tespit ettiği bu kişilerden bazıları şu şekilde:

Mehmet Özer (Kayseri - 14 yaş – 7 Ocak 2019): Kayseri’de okuldan dönerken arkadaşıyla beraber başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti! Arkadaşı ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

Ruken Kolcu (Van – 6 yaş – 16 Mayıs 2021): Van’da zihinsel engelli Ruken Kolcu yine başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti.

Ali Asaf Savaş (Ağrı – 2 yaş – 30 Haziran 2022: Evinin balkonuna zıplayarak giren 2 başıboş köpeğin kafasından ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı Savaş, hastanede kuduz sebebiyle -ailenin söylediğine göre- yaşamını yitirdi.

Ekrem Binak ( İstanbul – 24 yaş – 12 Temmuz 2021): Kaldırımda yürürken yatan bir köpeğin aniden üzerine koşması neticesinde yola zıpladı ve bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kuduz temaslı ölüm her geçen yıl artıyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre her yıl kuduz temaslı ölüm oranı giderek artıyor. Olan kuduz nedeniyle ölüm oranı 2009 yılında 176 bindi. Aradan geçen 10 yılda bu oran 300 bine çıktı. 2019'da tavan yapan kuduz temaslı ölüm istatistikleri Kovid-19 salgını nedeniyle 221 bin-250 bin bandına geri çekilmiş olsa da başıboş köpeklerin yaydığı kuduz hastalığı riski giderek büyüyor.

Kaynak: Milli Gazete