Başıboş köpek dehşeti! Anne ile kızı ölümden döndü

1 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden 3 çocuk annesi Sibel Güven (39) ile kızı Ece Güven (4) yemek çıkışında dogo Argentino kırması olduğu tahmin edilen iki köpeğin saldırısına uğradı.

Anne ve kızı dehşeti yaşadı

Kızına köpeklerin saldırdığını gören Sibel Güven, kızının üzerine kapanarak onu köpeklerden korumaya çalıştı. Anne ve kızı köpeklerin sert ısırık darbelerine maruz kaldı. Anne Sibel Güven kafası, gözü, yanağı, kolu ve vücudunun birçok yerinden yaralanırken, Ece Güven'in de kafasında ve vücudunda yaralar oluştu.

Kızının ve kendisinin olaydan psikolojik ve fiziksel olarak zarar gördüğünü ifade eden Sibel Güven, köpek sahiplerinin cezalandırılması için şikayetçi olduklarını ve davalarından geri adım atmayacaklarını söyledi.

"Kızımı üzerine yatarak korudum"

4 yaşındaki kızını köpek saldırısından kurtarmak için kendisini kızının üstüne kapattığını belirten Sibel Güven, "Arabayı mekanın 50 metre ilerisine park etmiştim. O sırada mekanda çalışan bir görevli de benle beraber çıktı. Arabalarımız birbirine yakındı. O kişi arabasına bindi, ben 1-2 adım atınca köpekler bize doğru koşmaya başladı. O anda bir yere kaçamadım. Havlayarak geldiler ve kızımın saçından, omzundan ısırdılar. Çantamla köpekleri kovmaya çalıştım ama bir şey yapamayacağımı anlayınca kızımın üzerine yatarak onu korumaya çalıştım.

Kızımın darbe ve yara almasını engellemeye çalışırken köpekler beni ısırmaya devam etti. Çığlık atmaya başladım. Görevli arabasından indi ve köpeklere tekme atarak kovmaya çalıştı. Olay bittikten sonra yemekteki arkadaşlar yanıma geldi. Ambulans geldi ve hastaneye gittim" dedi.