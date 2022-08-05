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Yerel Başıboş köpek dehşeti: 1 dakika arayla 2 kişiye saldırdı!
Yerel

Başıboş köpek dehşeti: 1 dakika arayla 2 kişiye saldırdı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 kişiye, 1 dakikalık ara ile başıboş köpek saldırdı. Saldırı neticesinde yaralanan şahıslar, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 23:09:00 - 2022-08-05 23:10:58
Başıboş köpek dehşeti: 1 dakika arayla 2 kişiye saldırdı!

Başıboş dolaşan sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karakol Sokak'ta, önceki gün bisikletiyle gezintiye çıkan Rafet Kızılkaya (62) da köpek saldırılarının hedeflerinden biri oldu. Kızılkaya, saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Kızılkaya'ya ilk müdahale, mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

1 dakikalık ara ile ikinci saldırı

Kızılkaya’nın ardından 1 kişi daha 1 dakikalık ara ile köpek saldırısının hedefi oldu. Sokak üzerinde bisikleti ile ilerleyen 1 kişi, köpek saldırısı neticesinde yaralandı.

AA’nın haberine göre; Kızılkaya ve yaralanan diğer bisikletli, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

“Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz”

Rafet Kızılkaya, gazetecilere, sokakta ilerlerken yanına yaklaşan köpeğin bir anda bacağını ısırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İncirliova, köpek istilasında, resmen hayvanat bahçesi oldu. Yürümekte zorluk çekiyorum. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz.”

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