Başıboş köpek dehşet saçtı! Boğazından ısırdığı çocuk kurtarılamadı

Van’ın Tuşba ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre olay, Tuşba'nın Selimbey Mahallesi'ndeki Alpin Sitesi bahçesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde site önünde oynayan M.D. (10) isimli çocuk, kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"Köpek çocuğun boğazına sarılmış ısırıyordu"

Olayla ilgili gazetecilere bilgi veren mahalledeki Şifa Cami İmamı Muhammet Emin Küçük, çocuğun sitenin bahçesinde oyun oynarken bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Çocuğu kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış, boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar M.D.'nin boğazına tampon yaptım" dedi.