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Gündem Başhekim Yardımcısı "Aldatmayın" deyince laikçi yobazlar çıldırdı! Sağlık Bakanlığı görevden aldı
Gündem

Başhekim Yardımcısı "Aldatmayın" deyince laikçi yobazlar çıldırdı! Sağlık Bakanlığı görevden aldı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada "Aldatmayın" diyen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:47:00 - 2020-10-05 16:59:55

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada Müslümanlara 'Aldatmayın, seviyorsanız ikinci eşi alın, yuvanızı dağıtmayın' uyarısında bulunarak İslam'ın verdiği ruhsatı hatırlatması, her gün biriyle gününü gün eden ancak evliliğe ise karşı olan laikçi yobazları çıldırttı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada Müslümanların eşini aldatamayacağını ifade eden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

Sağlık Bakanlığı ise Teftiş Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Laikçileri çıldırtan açıklama: Aldatmayın

Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer Ali Edizer, "Gül gibi bir yuva yıkılmış, neden boşanmışlar? Niye? ‘Koca aldattı’ diye. Ayıptır, günahtır. Niye aldatıyorsunuz? Allah size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını da sevdiniz onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı?" ifadelerini kullandı.

"Yuvanızı yıkmayın, aldatmayın" ifadeleriyle Müslümanlara toplumsal çağrıda bulunması laikçi yobazları çıldırttı.

Bu ifadeler üzerine laikçi yobazlar, Başhekim Yardımcısı Dr. Edizer'i hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı görevden aldı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu kararıyla Bakanlık, Müslümanlara uyarılarda bulunan Edizer'i görevden aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın Edizer'i görevden alması ise tepki çekti.

Görevden alınan Edizer'den ilk açıklama

Görevden alınan Edizer ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Aldım, kabul ettim Sayın bakanım @drfahrettinkoca

Başım üstüne"

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