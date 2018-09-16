THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Başhekim, hasta eşini ziyarete giderken yolda fenalaşıp can verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir özel hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Serkan Kaydan, İzmir'de tedavi gören hemşire eşini ziyarete giderken fenalaşıp hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 14:09
Başhekim, hasta eşini ziyarete giderken yolda fenalaşıp can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan, Nazilli Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan ve rahatsızlığı sebebiyle İzmir’de tedavi görmekte olan eşi Pınar Kaydan’a ziyaret giderken aniden rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Kaydan, Nazilli’de görev yaptığı özel hastaneye getirildi. Yoğun bakıma alınan Kaydan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 38 yaşındaki genç Başhekimin ikindi namazına müteakip memleketi Atça’nın Çarşı Camisinden son yolculuğa uğurlanacağı ve Çomaklı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:09
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Nazilli
  4. Hastane başhekimi
  5. yolda öldü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe mi Konyaspor mu?
    1. Fenerbahçe mi Konyaspor mu?
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    3. İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    4. Düşen plaka sonları oldu: 3 kişi..
    5. Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü aile..
    6. İran, sosyal medya yasağını tartışıyor!
    7. Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
    8. Fiyatları gündem olan lokantanın..
    9. Başhekim, hasta eşini ziyarete..
    10. Hürriyet’te sıra Ahmet Hakan’a mı..
    11. İran'dan AB'ye tehdit gibi uyarı!..
    12. Hurda araçta teşvik, meyvesini verdi!..
    13. Filipinler'de maden faciası! 40 kişi..
    14. İran'da 60'lık casus yakalandı
    15. Rıdvan Dilmen uyardı: Halkımız bu..
    16. Alvaro Negredo transfer olacak mı?..
    17. Yusuf Nazik sorguda! Sır perdesi..
    18. Soylu'dan ABD'nin gizli 12 Eylül..
    19. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    20. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"