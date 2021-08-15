Başbuğ’dan provokatörlere net mesaj!
Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ Türkiye’de yaşanan yangın ve sel felaketleri üzerinden oyun oynayanlara net bir mesaj verdi.
Yeni Akit Ankara
Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ , son günlerde Türkiye’de yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunanlara, sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlara, yaşanan olayları siyasi ranta çevirmeye çalışanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile net bir mesaj verdi. Başbuğ yaptığı paylaşımda, “Orman yangınını toplumsal yangına, sel felaketini insan seline çevirmek isteyen hainler… Başaramayacaksınız… Bu milleti birbirine düşüremeyeceksiniz… Son nefesinizi kucağımızda vereceksiniz…” ifadelerini kullandı.