Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti
Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin çıkan tartışmalara nokta koyacak bir açıklamada bulundu.
ABD'de yapılan 59. Başkanlık seçimlerini Demokrat Aday Joe Biden'ın kazanması sonrası Türkiye, bundan nasıl etkilenir? sorusu sorulmaya başlandı.
Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Tüm tartışmalarda ortak soru şu olmuş; “Biden’ın başkan seçilmesi Türkiye ile ilişkileri nasıl etkiler. “ Oysa Bu sorunun doğrusu şu olmalı “Erdoğan’ın Başkan olması Biden iktidarını nasıl etkiler?” Biz adamına göre siyaset belirleyen bir ülke miyiz ki meseleye böyle yaklaşalım!" diyerek büyük beğeni topladı.