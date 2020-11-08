Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti

ABD'de yapılan 59. Başkanlık seçimlerini Demokrat Aday Joe Biden'ın kazanması sonrası Türkiye, bundan nasıl etkilenir? sorusu sorulmaya başlandı.

Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Tüm tartışmalarda ortak soru şu olmuş; “Biden’ın başkan seçilmesi Türkiye ile ilişkileri nasıl etkiler. “ Oysa Bu sorunun doğrusu şu olmalı “Erdoğan’ın Başkan olması Biden iktidarını nasıl etkiler?” Biz adamına göre siyaset belirleyen bir ülke miyiz ki meseleye böyle yaklaşalım!" diyerek büyük beğeni topladı.