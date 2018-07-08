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Başbakanlıktan tren kazasıyla ilgili açıklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olayda 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 20:46
Başbakanlıktan tren kazasıyla ilgili açıklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olayda 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

BAŞBAKANLIK: DRAY OLMASI SONUCU...

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.

Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir."

"HATTA CİDDİ TAHRİBATLAR YARATMIŞ"

NTV muhabiri Ahmet Ergen de kaza ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Kriz masasının çalışmaları ilerledikçe bilgiler de netleşmeye başlıyor. Bazı fotoğraflara da ulaşıldı. Hava koşullarının oldukça kötü olduğu bir bölge burası. Şiddetli yağış meydana gelmiş durumda. Şiddetli yağmur nedeniyle toprak kayması yaşanıyor. Rayların bulunduğu hat üzerinde ve hatta ciddi tahribatlar yaratmış. Boşta kalan raylar trenin geçtiği sırada trenin devrilmesine neden oluyor. İlk ulaşılan bilgiler, toprak kaymasının ray hattı boyunca zedelenmeye yol açması. Bu toprak kayması nedeniyle tren o hattan geçerken devriliyor. Trenin 360 kayıtlı yolcusu vardı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 20:46
  1. Tekirdağ
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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