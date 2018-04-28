Başbakan'dan sert mesaj: Darbe yapmak isteyenler...

'ÇILGINLIK YAPANLAR BEDELİNİ ÖDER''

15 Temmuz'u hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, ''Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz'u aklından çıkarmasınlar. Bu kadar açık. Çılgınlığın mevzuatı yok. Çılgınlık yapan bedelini öder. Türkiye'nin kazandıklarını yok etmeye kimsenin hakkı yok yaparsa bedelini öder. Hiç bir şey karşılıksız kalmıyor.'' şeklinde konuştu.