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Başbakan'dan sert mesaj: Darbe yapmak isteyenler...

Son dakika haberler - Başbakan Binali Yıldırım, Darbe Türkiye’de tekrar olur mu olmaz mı? Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz’u aklından çıkarmasın...

28 Nisan 2018 Cumartesi 00:30
Başbakan'dan sert mesaj: Darbe yapmak isteyenler...

'ÇILGINLIK YAPANLAR BEDELİNİ ÖDER''

15 Temmuz'u hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, ''Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz'u aklından çıkarmasınlar. Bu kadar açık. Çılgınlığın mevzuatı yok. Çılgınlık yapan bedelini öder. Türkiye'nin kazandıklarını yok etmeye kimsenin hakkı yok yaparsa bedelini öder. Hiç bir şey karşılıksız kalmıyor.'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 00:30
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