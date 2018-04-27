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Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

Başbakan Binali Yıldırım, ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 21:06
Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

Başbakan Binali Yıldırım, ortak yayında gazetecilerin Saadet Partisi'yle ilgili sorularına cevap verdi.

Erbakan Ödülleri'ndeki skandala değinen Başbakan Yıldırım “Saadet Partisinin Erbakan’dan gelen misyonuyla bir alakası kalmadı. 28 Şubat’ta Erbakan’ı devirmeye çalışanlarla bir araya gelirseniz Erbakan’ın kemikleri sızlatırsınız” cevabını verdi.

Başbakan Yıldırım Karamollaoğlu'nun "Devleti bize teslim ederlerse ittifak yaparız" şeklindeki sözlerine şöyle cevap verdi

Muhalefetin üst akılının arkasında FETÖ var. FETÖ bunun gayreti içerisinde belirli bir alan bulunca bu şekilde bir faaliyet var. Recep Tayyip Erdoğan gidiyor Suriye'de etkili oluyor. Buradaki sorunları yaşayan bedel ödeyen şehit veren biziz. Saadet Partisi'nin rahmetli Erbakan'dan gelen misyonuyla bunların alakası yok. Tabanı bundan ayrı tutuyorum. Bu savrulmanın sebebi ihtiras ve çekememezlik. Soruyorlar 'İttifak yapacak mısınız AK Parti'yle diyorlar' 'Anahtarları teslim etsinler yapacağız' diyorlar yani bu ne demek?

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:06
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Saadet Partisi
  3. Erbakan
  4. FETÖ
  5. AK Parti
  6. Temel Karamollaoğlu

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  • mehmet önenmehmet önen7 dk önce
    ha karamollaoglu ha adnan oktar al birini vur ötekine
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