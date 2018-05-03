Başbakan'dan adayımız Erdoğan imzası!

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için aday gösterme süreci devam ederken, AK Parti ve MHP'nin ortak olarak adayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

BİNALİ YILDIRIM DİLEKÇEYİ İMZALADI

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.