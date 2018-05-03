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Başbakan Yıldırım'dan S&P'nin kararına tokat gibi cevap

Başbakan Binali Yıldırım, S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin kararına sert tepki göstererek, "Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur" dedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:47
Başbakan Yıldırım'dan S&P'nin kararına tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali YıldırımAK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

Konuşmasında S&P'nin Türkiye kararına tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. AK Parti'ye seçim sürecinde nasıl zarar verilebilir, bu hesaplanıyor. Milletime sesleniyorum, Rayting kuruluşları sizin notlarınızın bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:47
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. AK Parti

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