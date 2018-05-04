Başbakan Yıldırım: Seçime en sağlam çatı altında giriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplanan AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden aday gösterilmesine ilişkin 316 imzayla grup kararı aldı. Kapalı oturumun ö ncesinde ve sonrasında Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar özetle şöyle: Türkiye’de sessiz devrimler gerçekleştirdik. Siyaseti güçlendirerek vesayete ‘dur’ dedik. Vesayet kapılarının tamamını kapatmak üzere ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ dedik ve halk oylaması yaptık. Vatandaşlarımız yüzde 69 ile bunu kabul etti. Millî iradenin önündeki bütün ayak oyunlarını, hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Son vesayet odağı FETÖ başta olmak üzere her birine diz çöktürdük. Yatırım istihdam esaslı ekonomiyi geliştirdik. Türkiye’yi şükürler olsun 3.5 kat büyüttük. AK Parti’nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu. Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye’ye sahip çıktınız Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Bugünlere güle oynaya gelmedik. Büyük zorluklar aşarak, büyük badireleri aşarak bugünlere geldik.

BRÜTÜSLERİ GÖRDÜK

İhanetler gördük, kalleşlikler gördük, Brütüs’ler gördük hep beraber göğüsledik. 65’inci hükûmet olarak cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız hâlde demokrasi mücadelesinden milletimizle liderimizin kararlı duruşuyla yüz akıyla çıktık. Muazzam bir liderlikle ülkemizi hainlere teslim etmedik. Türkiye’nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden, yalandan, iftiradan siyasetimizi koruyacağız. Bize bel bağlayan aziz milletimizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.



Güçlü iktidar, güçlü Meclis için yeniden milletimize başvuruyoruz. Geleceğin Türkiye’si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. İcra ve yasamanın uyumlu bir şekilde çalışması önemlidir. Türkiye’nin bütün kazanımlarını kalıcı bir korumaya azimliyiz. Küresel ve bölgesel saldırılara karşı milli birlik ruhumuzu yönetim sistemine 25 Haziran’da taşımış olacağız. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi ihanet odaklarının önüne set çekeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin hayallerini hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz.



Türkiye üzerinde kirli hesap yapanların oyunlarını da inşallah milletimizle birlikte bozacağız.



YENİKAPI RUHUNUN İTTİFAKI

Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. 25 Haziran parlak bir istikbale atılan ilk adım olacaktır. 25 Haziran’da güçlü iktidar, güçlü Meclis için milletimizin aklına başvuracağız. Bu seçimlerde millet iradesi en güçlü şekilde yönetime yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tanımını yapmak gerekirse, güçlü iktidar sürekli istikrar demektir. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı arayabilir, birileri tabelasından başka hiçbir halk desteği olmayanlardan medet umsun, birileri milletvekillerini piyasaya sürsün. Yarın (bugün) inşallah adayımızın müracaatını Cumhur İttifakı’yla beraber olduğumuz MHP Genel Başkanı ile Grup Başkanı olarak ben ve başkanvekili arkadaşlarımla birlikte YSK’ya gidip teslim edeceğiz.”