Başbakan onayladı! O ülkenin vatandaşları Ukrayna ordusuna katılıyor

Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen Çekya vatandaşlarına izin çıktı.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 103 Çek vatandaşın Ukrayna ordusu saflarında yer almasını onayladı.

Zeman, yaklaşık 400 Çek vatandaşının başvurusundan 103 tanesini onayladı.

103 Çekya vatandaşına onay çıktı

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan Milos Zeman, 103 vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılma isteği ile ilgili yaptıkları başvuruları 585/2004 sayılı askerlik hizmeti ve güvence altına alınmasına ilişkin kanuna dayanarak kabul ederek kararı imzaladı. Karar, başbakanın imzası sonrasında yürürlüğe girecektir.” dedi.

Ovcacek ayrıca, Savunma Bakanlığı’nda değerlendirilmek için bekleyen yüzlerce başvurunun bulunduğunu bildirdi.

Başbakan Fiala başvuruları imzalayacak

Başbakanlık Sözcüsü Vaclav Smolka, yaptığı açıklamada, "Başbakan Petr Fiala, başvuruların ilgili üç bakanlığın tümü tarafından olumlu değerlendirildiği durumlarda, Başkanı Zeman’ın da imzalaması halinde, kendisinin de Çek vatandaşlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne girmesine izin verecektir.” dedi.

Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf tutuluyor

Devlet Başkan Zeman ve Başbakan Fiala, geçtiğimiz mart ayında bir araya gelmiş ve Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla gönüllü olarak Ukrayna için Rus ordusuna karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartışmıştı.

İHA'nın haberine göre, görüşme sonrası, Çek vatandaşlarını Rus ordusuna karşı savaşmaları için bir istisna uygulanacağı ve hapis cezası almayacakları garanti edilmişti.

Hapis cezasının istisnai olarak uygulanmaması talep edildi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Fiala, "Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır.

Başkan ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya Savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmamasını tavsiye ettim. Başkan Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki, hiçbir Çek, Ukrayna’da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak." demişti.